Mersin Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla binlerce sporcuyu ağırladı.

MERSİN (İGFA) - Sporun ve sporcunun kenti olan Mersin, 2025 yılında da başarılara imza attı. İklimi, doğası, coğrafi yapısı ve tarihi yerleri ile sporun her branşına uygun bir alan olan kentte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası organizasyonlar, spor kursları, yarışmalar, turnuvalar ve festivaller, sporcular ile izleyenlere 2025 yılında da unutulmaz anlar yaşattı.

BÜYÜKŞEHİR ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR İLE 2025'TE DE BİNLERCE SPORCUYU AĞIRLADI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde barış, kardeşlik ve bir arada olmanın güzelliğinin yeniden hatırlandığı organizasyonlara imza atan Büyükşehir ekipleri, Mersin'in yanı sıra dünyadan ve Türkiye'den binlerce sporseveri yan yana getirdi.

Rekorların kırıldığı, ilklerin yaşandığı organizasyonlara bu yılda öncülük eden Mersin'de; otoritelerin Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından 7. Tour of Mersin, U11-U12 Futbol Şenliği, 30 Ağustos Zafer Kupası Fındıkpınarı ve Ayvagediği Futbol Turnuvası, Bioderma Probeach Plaj Voleybolu Mersin Etabı, 39. Uluslararası Mersin Briç Festivali, 4. Kilikya Ultra Maratonu, 4. Kleopatra Bisiklet Festivali, Uluslararası 8. Altın Kanca Surfcasting Turnuvası, Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları, 17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, 9. Uluslararası Satranç Turnuvası ve yeniden rekorların kırıldığı 7. Uluslararası Mersin Maratonu gerçekleştirildi.

7. Uluslararası Mersin Maratonu'yla yılın son organizasyonunu yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yeniden kırılan Türkiye'nin en hızlı maraton derecesi rekoruyla da 2025 yılını rekorla kapatmış oldu. Mersin'de yaşayan ulusal ve uluslararası alanda başarılı olan sporcu ve antrenörlere her yıl düzenli olarak nakdi ödül veren tek belediye olan Mersin Büyükşehir; 2025 yılında 294 sporcu ve antrenör ile 260 kulübe, toplamda 20 milyon 781 bin 246 lira nakdi destek sağladı.