İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası 10 yıldır hem mesleki eğitim veriyor hem de iş arayanları işverenle buluşturuyor. Ekonomik koşulların zorlaştığı, iş gücü piyasasında daralmanın ve işsizliğin daha görünür hâle geldiği günümüzde Meslek Fabrikası'nın çalışmaları somut ve ölçülebilir sonuçlar ortaya koyuyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Halkapınar'daki tarihi binasında faaliyetlerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü gençlere iş, aş ve umut üretiyor.

2016 yılında restore edilerek kamusal hizmete kazandırılan binada, bugün mesleki eğitimden istihdama uzanan çok yönlü bir kamu hizmeti veriliyor. Kentin dört yanında istihdama katılım için hizmet veren müdürlüğün açtığı bazı kursların yanı sıra tüm idari çalışmaları da burada yürütülüyor.

İŞ ARAYANLA İŞVERENİ BULUŞTURUYOR

Meslek Fabrikası bünyesinde 2017 yılında kurulan İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi, iş arayan yurttaşlarla işverenleri buluşturan yapısıyla kent genelinde aktif hizmet veriyor.

Aynı zamanda İŞKUR Hizmet Noktası olarak da görev yapan birim; bölgesel analizler, sektörel araştırmalar ve iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2017 yılından bugüne kadar 34 bin 694 kişi, açık iş ilanı bulunan firmalara yönlendirilerek istihdam süreçlerine dâhil edildi. Yapılan yönlendirme, eşleştirme ve danışmanlık çalışmaları sonucunda 2 bin 695 kişi istihdam edildi.

Bu veriler, Meslek Fabrikası'nın istihdam alanında yalnızca aracılık eden değil, doğrudan sonuç üreten bir yapı olduğunu ortaya koyuyor.

EĞİTİMLE GÜÇLENEN MODEL

Meslek Fabrikası'nın istihdam çalışmaları, mesleki ve teknik eğitimlerle destekleniyor. Gerçek bir fabrika işleyişiyle yapılandırılan merkez; Eğitim Birimi, İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi ve Dijital Gençlik Merkezi'nden oluşan bütüncül bir hizmet modeli sunuyor.

BİNLERCE GENÇ MESLEK EDİNDİ

2016 yılından bu yana Halkapınar Kurs Merkezi'nde 510 kurs açıldı. Bu kurslardan 12 bin 668 kişi faydalanırken, 7 bin 512 kursiyer eğitimlerini tamamlayarak belge almaya hak kazandı.

Eğitim-istihdam bağlantısını güçlendiren bu yapı, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklerin kazandırılmasına katkı sağlıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE GENÇ İSTİHDAMI

İstihdamın geleceğine yönelik çalışmalar kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği'nin nihai faydalanıcı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın uygulayıcı olduğu ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı III (IPA III) kapsamında finanse edilen 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi' doğrultusunda, Halkapınar'daki Meslek Fabrikası binasında Dijital Gençlik Merkezi kuruldu.

Şubat 2025 itibarıyla faaliyete başlayan merkezde, 16-30 yaş arası gençlere yönelik 10 farklı başlıkta şimdiye kadar 27 eğitim ve atölye düzenlendi. 317 genç, dijital beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik bu çalışmalara katılım sağladı.

KENT GENELİNE YAYILAN HİZMET AĞI

Meslek Fabrikası, Dijital Gençlik Merkezi ile birlikte İzmir genelinde 29 kurs merkezi ile hizmet veriyor. Bu merkezlerin 28'i farklı ilçelerde konumlanarak mesleki eğitim ve istihdam desteklerinin kentin tamamına dengeli biçimde yayılmasını sağlıyor.

28 kurs merkezinde bugüne kadar açılan 5 bin 300 kurstan 143 bin 625 kursiyer faydalandı.

Meslek Fabrikası, Halkapınar'daki tarihî binasında yürüttüğü bu çalışmalarla; ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde istihdama erişimi güçlendiren, nitelikli iş gücünü destekleyen ve yerel ekonomiye katkı sunan bir kamu hizmeti modeli olarak faaliyetlerini sürdürüyor.