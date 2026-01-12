Talas Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi iş birliğinde, çevre bilincini mutfak kültürüyle buluşturan örnek bir organizasyon daha hayata geçiriliyor. Üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması, gençlerin gastronomi alanındaki yeteneklerini sergilerken, sürdürülebilir yaşam anlayışını mutfaktan başlayarak yaygınlaştırmayı hedefliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Mutfakta Dönüşüm Var - Lezzetlerin Sıfırıncı Noktası' sloganıyla gerçekleştirilecek yarışma gıda israfının önlenmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve çevre dostu üretim anlayışının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen organizasyon, üniversiteli gençleri çevreye duyarlı üretimin aktif bir parçası hâline getirmeyi hedefliyor.

BAŞVURULAR 30 OCAK'A KADAR

Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencileri, 30 Ocak'a kadar başvurularını https://ulakbel.talas.bel.tr/WebBasvuru/sifir-atik-yemek-yarismasi#/ adresinden yapabilecek. Başvuruların ardından jüri değerlendirmesiyle 24 Şubat'ta ön eleme gerçekleştirilecek. Ön elemeden geçmeye hak kazanan yarışmacılar ise 30 Mart Sıfır Atık Günü'nde düzenlenecek uygulamalı final yarışmasında hünerlerini sergileyecek.

BAŞKAN YALÇIN: 'SIFIR ATIK TALAS'TA BİR VİZYON MESELESİDİR'

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada Talas Belediyesinin sıfır atık konusundaki kararlı ve sürdürülebilir çalışmalarına dikkat çekti. Başkan Yalçın, sıfır atığın Talas'ta bir proje değil, bir yaşam kültürü hâline geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

'Biz sıfır atığı yalnızca çevreyle ilgili bir başlık olarak değil, gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Talas Belediyesi olarak okullarda, kamu alanlarında ve günlük yaşamın içinde sıfır atık bilincini yaygınlaştıran çok sayıda uygulamayı hayata geçirdik. 'Mutfakta Dönüşüm Var' başlığıyla yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarıyla özellikle evlerde ve mutfaklarda israfın önlenmesine dikkat çektik, atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda önemli bir bilinç oluşturduk.'

Başkan Yalçın, bu çalışmaların ulusal düzeyde de takdir gördüğünü belirterek, 'Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Talas Belediyesi olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından ödüle layık görülmek, doğru yolda olduğumuzun en somut göstergesidir. Bu anlayışı gençlerimizle ve üniversitelerimizle birlikte daha da güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.

Gençlerin bu sürecin en önemli paydaşı olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, 'Gençlerimizin mutfakta ortaya koyacağı her bilinçli dokunuş, aslında geleceğe bırakılan temiz bir mirastır. Bu yarışmayı da bu vizyonun önemli bir parçası olarak