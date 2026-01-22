Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın genç dostu belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Çamaşır Yıkama Merkezi, 2025 yılında 11 bin üniversite öğrencisine ücretsiz hizmet vererek sosyal belediyeciliğin örnek projelerinden biri oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik sosyal destek projeleriyle gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'genç dostu şehir' vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen ücretsiz Çamaşır Yıkama Merkezi, 2025 yılı boyunca 11 bin üniversite öğrencisine hizmet sundu.

Büyükşehir Belediyesi'nin '150. Yılda 150 Proje' kapsamında KAYMEK Akademi Tesisi'nde faaliyete başlattığı Çamaşır Yıkama Merkezi, özellikle Kayseri'de yatılı olarak öğrenim gören üniversite öğrencilerinin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin somut bir örneği olarak dikkat çeken merkezde, öğrencilerin çamaşırları tamamen ücretsiz olarak yıkanarak kurutuluyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin eğitim hayatlarını kolaylaştıracak projelere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, 'Üniversite öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Onların her alanda yanında olmak, şehir olarak en önemli sorumluluklarımızdan biri. Eğitim hayatları boyunca karşılaştıkları ihtiyaçları en aza indirmek için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

KAYMEK bünyesinde hizmet veren Çamaşır Yıkama Merkezi, 30'un üzerinde çok fonksiyonlu yıkama ve kurutma makinesiyle modern ve hijyenik bir ortamda faaliyet gösteriyor. Merkezden faydalanan öğrenciler, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç'a ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik destekleyici projeleriyle sadece altyapı ve ulaşımda değil, sosyal hizmetlerde de örnek bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmeyi sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç'ın liderliğinde yürütülen bu çalışmalar, Kayseri'yi öğrenci dostu bir şehir haline getirme hedefini güçlendiriyor.