Keçiören Belediyesi, soğuk havaların etkisini artırdığı bu günlerde sabah erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşlara sıcak çorba ikramına devam ediyor. İlçedeki meydanlar, hastaneler, üniversite kampüsleri ve yoğun yaya akışının olduğu merkezlerde dağıtılan çorbalarla vatandaşlar güne sıcak bir başlangıç yapıyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Keçiören Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü bu uygulama, özellikle kahvaltı yapmadan yola çıkan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Öte yandan ekipler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilere akşam saatlerinde de çorba ikramında bulunuyor. Hijyenik koşullarda hazırlanan çorbalar, ekmek ve tek kullanımlık bardaklarla sunularak, soğuk havada yola çıkan ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

'VATANDAŞLARIMIZIN İÇİNİ ISITIYORUZ'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: 'Sabahın erken saatlerinde okula ve işe giden hemşehrilerimize sıcak çorba ikram ediyoruz. Bu hizmetimizle hemşehrilerimizin içini ısıtmayı ve yüzlerini güldürmeyi amaçlıyoruz. Çorbamızı içen tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun. Keçiören'de her zaman halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.'