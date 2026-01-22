Bursa Okulu Eş Sözcüleri Alper Can ve Çağrı Dalgıç, Bursa Sivil Toplum Örgütü SİVİLAY Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. Ziyarette, Bursa'ya yönelik ortak projeler ve iş birliği olanakları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Okulu Eş Sözcüsü Alper Can, 2022 yılında Bursa araştırmaları yapan kişi ve kurumlar arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla kurulan Bursa Okulu'nun, 2026 yılı itibarıyla Bursa Araştırmaları Vakfı çatısı altında çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

SİVİLAY Başkanı Sibel Bağcı Uzun ise, gönüllülük esasına dayanan yapılarıyla 'Bursa için alan değil, verenlerin buluştuğu bir dernek' anlayışını sürdürdüklerini belirterek, Bursa'nın yaşanabilir bir kent olarak gelişmesi ve kentlilik bilincinin güçlenmesi için üretmeyi merkeze aldıklarını ifade etti. Uzun, kentin geleceğine katkı sunacak ve belleğini güçlendirecek iş birliklerine açık olduklarını vurguladı.

Ziyaret kapsamında Dr. Alper Can, Nezaket Özdemir ile birlikte kaleme aldığı Cumhuriyet Asrında Bursa (1923-2025)adlı kitabı SİVİLAY'a hediye etti.

Minteks Sanat ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; SİVİLAY Başkanı Sibel Bağcı Uzun'un yanı sıra Başkan Yardımcısı Dilek GöralKemankaş, Genel Sekreter Esat Kaplan, Sayman Özcan Yazıcı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Opsarve Gamze Geylani katıldı.