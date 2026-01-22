Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi iş birliğinde, Erdemli Hali Toplantı Salonu'nda haşereyle mücadeleye yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

MERSİN (İGFA) - Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir'in kapsamlı bir sunum yaptığı toplantıda, Mersin genelinde yürütülen vektörel mücadele çalışmaları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Kentin coğrafi yapısı, yüksek nem oranı ve tarımsal üretim yoğunluğu nedeniyle, özellikle sivrisinek başta olmak üzere haşerelerin kolaylıkla üreyebildiğine dikkat çekildi.

Bu nedenle mücadelenin yalnızca ilaçlama ile değil; kültürel, fiziksel ve biyolojik yöntemlerle kaynağında yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

DR. HALİSDEMİR: 'AMACIMIZ, VEKTÖREL MÜCADELE FARKINDALIĞINI ARTIRARAK BİLGİ VERMEK'

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, Büyükşehir'in 16 bin kilometre yüz ölçümüne sahip kentin her köşesinde haşere mücadelesini sürdürdüğünü, bu kapsamda yanlış bilinenleri düzeltmek adına da toplantılar yaptıklarını kaydetti.

Dr. Halisdemir, 'Amacımız; vektörel mücadele farkındalığını artırarak bilgi vermek ve doğru bilinen yanlışları düzeltmek. Erdemli'de başlattığımız bu bilgilendirme toplantılarına, diğer ilçelerimizde de devam edeceğiz' dedi.