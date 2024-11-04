Merkez Bankası, 25 Ekim tarihli Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayımladı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'ndan yapılan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 25 Ekim itibarıyla bankanın brüt döviz rezervleri 287,5 milyon dolar azalışla 93 milyar 504 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 18 Ekim'de 93 milyar 791 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 320,8 milyon dolar yükselişle 65 milyar 574 milyon dolardan 65 milyar 894 milyon dolara ulaştı.

Toplam rezervleri ise önceki haftaya göre 33 milyon dolar artarak 159 milyar 398 milyon dolara çıktı.