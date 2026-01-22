Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37 seviyesinde çekti. Gecelik vadede borç verme faizi yüzde 41'den 40'a, borçlanma faizi ise yüzde 36,5'ten 35,5'e indirdi.

PPK açıklamasında, enflasyonun ana eğiliminin aralık ayında gerilediği, öncü verilerin ise ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda fiyatları öncülüğünde arttığına işaret ettiğine dikkati çekerek, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı kaldığını vurguladı.

Son çeyreğe ilişkin göstergelerin, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalsa da devam ettiğini ima ettiği ifade edildi. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında iyileşme sinyalleri gözlenmekle birlikte, bu unsurların dezenflasyon süreci açısından risk oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.