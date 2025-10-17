Bunlar da ilginizi çekebilir

Anket, TCMB'nin aylık düzenli verisi olup, para politikası kararlarında beklenti yönetimini desteklerken, katılımcılar, enflasyonda yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini, döviz ve büyümede sınırlı değişim öngördüğünü belirtti.

Büyüme beklentisi 2025 için yüzde 3,3, cari açık tahmini 20,8 milyar dolara indi.

12 ay sonrası enflasyon tahmini yüzde 22,25'ten yüzde 23,26'ya, 24 ay sonrası yüzde 16,78'den yüzde 17,36'ya çıktı. Dolar/TL beklentisi yıl sonu için 43,85 TL'den 43,56 TL'ye geriledi.

Reel ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıya göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketini paylaştı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,77'ye yükseldi.

