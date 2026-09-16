Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ağustos 2026 Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, konut fiyatları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Yıllık artış yüzde 23 olurken, konut fiyatları reel olarak yüzde 6,5 geriledi. Yeni Kiracı Kira Endeksi ise yıllık bazda yüzde 26,4 yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2026 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 236,8 seviyesine çıktı.

KFE, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 23 yükselirken, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,5 azaldı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KONUT FİYATLARI ARTTI

Ağustos ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları aylık bazda artış gösterdi. Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,9, Ankara'da yüzde 1,5, İzmir'de ise yüzde 2,7 arttı. Yıllık bazda ise konut fiyatlarındaki artış İstanbul'da yüzde 26,3, Ankara'da yüzde 24,8, İzmir'de yüzde 23,3 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ DOĞU ANADOLU'NUN BAZI İLLERİNDE

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, ağustos ayında en yüksek artış yüzde 27,0 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş'u kapsayan bölgede görüldü. En düşük yıllık artış ise yüzde 13,0 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.

YENİ KİRACI KİRALARI KONUT FİYATLARINDAN DAHA HIZLI ARTTI

TCMB'nin açıkladığı Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) de ağustosta yükselişini sürdürdü.

YKKE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 yükselirken, reel olarak yüzde 3,9 geriledi.

Yeni kiracı kira endeksindeki aylık artış İstanbul'da yüzde 4,9, Ankara'da yüzde 2,6, İzmir'de ise yüzde 5,4 oldu. Yıllık bazda yeni kiracı kira endeksi İstanbul'da yüzde 34,5, Ankara'da yüzde 28,3 ve İzmir'de yüzde 25,5 arttı.

YENİ KİRACI KİRA ARTIŞINDA İSTANBUL İLK SIRADA

Bölgesel verilere göre ağustos ayında yıllık yeni kiracı kira endeksindeki en yüksek artış yüzde 34,5 ile İstanbul bölgesinde gerçekleşti.

En düşük yıllık artış ise yüzde 17,3 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde görüldü. Böylece Ağustos verilerinde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 23 artarken, yeni kiracı kira endeksindeki yıllık artış yüzde 26,4 olarak gerçekleşti.