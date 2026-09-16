Esenlik, market hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. Esenlik Sanal Market, web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden Malatyalıların hizmetine sunuldu.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik Şirketi, vatandaşlara sunduğu hizmet ağını dijital platforma taşıyarak Esenlik Sanal Market'i hizmete açtı.

Bir süredir test satışları gerçekleştirilen Esenlik Sanal Market, bugün itibarıyla vatandaşların kullanımına sunuldu. Malatyalılar, ihtiyaç duydukları ürünleri artık Esenlik marketlerine gitmeden internet üzerinden kolay ve pratik bir şekilde sipariş edebilecekler.

Esenlik Sanal Market üzerinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, bilgisayarlarından www.esenlik.com.tr adresine girerek siparişlerini oluşturabilecek. Bunun yanı sıra iPhone ve Android telefonlar ile tablet kullanıcıları da 'Esenlik Online Alışveriş' mobil uygulamasını App Store ve Google Play Store üzerinden indirerek alışverişlerini gerçekleştirebilecek.

MOBİL UYGULAMALAR ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ İMKÂNI

Android telefon ve tablet kullanıcıları, Google Play Store üzerinden Esenlik Online Alışveriş uygulamasına ulaşabilirken, iPhone ve iPad kullanıcıları App Store üzerinden uygulamayı indirerek sipariş verebilecek.

Esenlik Şirketi, Malatya genelinde hizmet veren marketleriyle vatandaşlara kaliteli ürünleri uygun ve güvenilir alışveriş imkânıyla ulaştırırken, Sanal Market uygulamasıyla birlikte hizmet anlayışını dijital ortama da taşımış oldu.

Malatya genelinde oluşturduğu market ağıyla hemşehrilerine kaliteli hizmet sunan Esenlik, Sanal Market ile birlikte vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünlere evlerinde sanal ortamda ulaşma imkanına kavuşmuş olacaklar.