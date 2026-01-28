Çorlu ve Çerkezköy OSB'lere Meriç Nehri suyunun taşınmasını öngören projenin ÇED raporunun 'olumlu' sonuçlanması, Uzunköprü ve çevresinde tarım ve doğal yaşamın geleceği konusunda büyük kaygılara yol açtı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Meriç Nehri suyunun Çorlu ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgeleri'ne taşınmasını hedefleyen proje, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin 'olumlu' sonuçlanmasıyla onaylandı. Ancak Uzunköprü ve çevresinde yaşayanlar, bölge tarımı ve doğal yaşam için ciddi riskler doğabileceği endişesini taşıyor.

Uzunköprü Kent Konseyi Başkanı Seçkin İnceoğlu, projenin yalnızca çevresel değil, ekonomik ve sosyal boyutlarda da büyük tehlikeler barındırdığını vurguladı. Başkan İnceoğlu, özellikle çeltik başta olmak üzere bölgedeki tarımsal faaliyetlerin Meriç Nehri'ne bağımlı olduğunu belirterek, suyun sanayiye yönlendirilmesinin üretim kayıplarına ve çiftçilerin zor bir sürece girmesine neden olacağını söyledi. Projede kurulması planlanan yeni pompa istasyonu hakkında yetkililere de eleştiriler yönelten İnceoğlu, 'Pompalarınızın yaklaşık 1 kilometre doğusuna kurulacak bu yeni istasyondan sonra mevcut pompalar baraja su basmaya devam edebilecek mi?' sorusunun yanıtlanmadığını belirtti.

Ziraat Odası, Çeltik Üreticileri Birliği ve ilgili tarım kuruluşlarına sürece daha etkin müdahil olma çağrısında bulunan Başkan İnceoğlu ayrıca, 'Bölge suyunun sanayiye aktarılması uzun vadede tarımı bitirme noktasına getirebilir. Yetkililere son uyarımızı yapıyoruz' ifadelerini kullandı.