Düzce'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin yan refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce-Yığılca kara yolunun Akçaören mevkisinde, R. Tuncel idaresindeki 35 TCD 64 plakalı otomobil, Yığılca istikametinden Düzce yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Alınan bilgiye göre savrulan araç, yol kenarındaki yan refüje devrilerek durabildi.
Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana gelirken kazanın ardından aracın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Yetkililer, özellikle keskin virajların bulunduğu bölgelerde yağışlı havalarda sürücülerin daha dikkatli ve kontrollü seyretmeleri gerektiğini belirtti.