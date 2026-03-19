ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda 18 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, toplam işlem hacmi 5,3 milyar TL olan 118 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 67'si tutuklanırken, 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan Jandarma Genel Komutanlığı, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti. Bakanlık, operasyonların vatandaşların güvenliğine katkı sağlayacağını vurguladı.