Diyarbakır'daki Kocaköy Katin sahasında üretilen günlük 60 bin metreküp doğal gaz, kurulan tesisle elektriğe dönüştürülüyor. Tesis, yaklaşık 50 bin hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip.

ANKARA (İGFA) - Diyarbakır, enerji üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline geliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Kocaköy Katin sahasındaki 3 kuyu günlük 60 bin metreküp doğal gaz sağlıyor. Bu gaz, kurulan 15,4 MW kapasiteli tesis sayesinde elektriğe dönüştürülüyor.

Bölgede kurulan tesis, sahadaki petrol kuyularının tüm enerji ihtiyacını karşılayarak kendi kendine yeten bir üretim modeli sunuyor. Üretilen elektrik, yaklaşık 50 bin hanenin günlük enerji ihtiyacını karşılayacak seviyede bulunuyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tesisin yıllık ekonomik katkısının 475 milyon lira olduğunu ve bölgedeki enerji potansiyelinin Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkılar sağladığını açıkladı.