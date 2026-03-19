İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ramazan Bayramı öncesinde ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelle bayramlaşma programında bir araya geldi. Buca Gediz Yerleşkesi'nde düzenlenen programa ESHOT yönetimi ve sendika temsilcileri de katıldı.

Personeline hitap eden Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle Türkiye'nin en güçlü kurumlarından biri olduğunu belirterek, 'Bu kurumun varlığı İzmir için güçtür, huzurdur, güvendir. Bu büyük yapının bir parçası olmak hepimiz için gurur kaynağı' dedi.

ESHOT personelinin sahadaki temsil gücüne dikkat çeken Tugay, özellikle şoförlerin vatandaşla birebir temas halinde olduğunu vurgulayarak, 'Sizler belediyenin yüzü, sesi ve gülümseyişisiniz. Vatandaşta oluşturduğunuz güven hepimiz adına çok kıymetli' ifadelerini kullandı.

'EN UYGUN FİYATLI ULAŞIMI SUNUYORUZ'

Toplu ulaşım politikalarına da değinen Tugay, İzmir'de Türkiye'nin en uygun fiyatlı ulaşım hizmetlerinden birinin sunulduğunu belirtti. Son dönemde yapılan zamların artan akaryakıt maliyetlerinden kaynaklandığını ifade eden Tugay, ulaşım maliyetlerinin önemli bir kısmının belediye tarafından karşılandığını söyledi.

İzmir'e özgü 90 dakika aktarma sistemine dikkat çeken Tugay, bu uygulamanın sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olduğunu belirtti. Uzun vadede ise toplu ulaşımın ücretsiz hale gelmesinin mümkün olabileceğini dile getirdi. Programın devamında belediyenin diğer birimlerinde çalışan personelle de buluşan Tugay, İzmir'in değerine vurgu yaptı. Şehre yönelik olumsuz söylemlerin siyasi olduğunu ifade eden Tugay, 'Biz bu şehrin kıymetini bilen insanlarız. Herkese eşit ve adil hizmet sunmak zorundayız' dedi.

'BU GÖREV TARİHİ BİR SORUMLULUK'

Belediye çalışanlarına çağrıda bulunan Tugay, kamu hizmetinin önemine dikkat çekerek, 'Bu kuruma, İzmir'e ve ülkemize sahip çıkmanızı istiyorum. Bu görev sadece bir iş değil, aynı zamanda tarihi bir sorumluluk' ifadelerini kullandı.

Program, bayramlaşma ve personelle yapılan sohbetlerle sona erdi.