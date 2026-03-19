Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde vatandaşlara 'bayram ikramiyeniz tanımlandı' şeklinde sahte SMS ve e-postalar gönderildiğini belirterek dikkatli olunması çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarılarda bulundu.

Kurumun yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK adı kullanılarak gönderilen bazı mesajların tamamen sahte olduğu belirtildi. Mesajlarda, 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' şeklinde ifadeler yer aldığı bildirildi.

SGK, resmi kurumların SMS veya e-posta yoluyla link göndererek ödeme onayı istemediğini vurguladı ve vatandaşların bu tür mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklamamaları gerektiğini duyurdu. Ayrıca, kimlik, banka veya kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşlar, şüpheli durumlarda ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi'ni arayabilir, CİMER üzerinden başvuru yapabilir veya SGK il müdürlüklerine şahsen başvurabilirler.