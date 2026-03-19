Ramazan Bayramı'nda sağlık hizmetleri kesintisiz sürecek, acil ve temel sağlık hizmetlerine ulaşım garanti altında.

ANKARA (İGFA) - Vatandaşlar, bayram boyunca acil ve temel sağlık hizmetlerine kesintisiz erişebilecek.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ramazan Bayramı boyunca toplam 381.559 sağlık çalışanının sahada görev yapacağını açıkladı.

Bakan Memişoğlu, kamu sağlık tesislerinde görev yapan personelden acil sağlık ekiplerine kadar tüm sağlık çalışanlarının özverili hizmetine teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından sayılarla ilgili paylaşımda bulunan Bakan Memişoğlu, bayramda bin 129 kamu sağlık tesisinde 335 bin 240 personel, 866 Evde Sağlık Ekibi, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde 4 bin 14 ekip ve 46 bin 319 çalışan görev yapacağını belirterek, 'Büyük sağlık ailemizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyor, milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakârlıkları için teşekkürlerimi iletiyorum' dedi.