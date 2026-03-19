Gürhan ADANA/BURSA (İGFA) - Bursa'da Yenişehir Çevre Platformu Sözcüsü Erkan Erdem,ilçede kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandığını belirtti.

Erdem, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16 Şubat 2026 tarihli kararıyla, proje alanı içinde ve çevresinde bulunan bazı parsellerin 1'inci ve 2'nci derece arkeolojik SİT alanı olarak tescillendiğini vurguladı.

Kurul kararına göre Dereköy ve Menteşe mahalleleri sınırlarında yapılan incelemelerde Bizans dönemine ait arkeolojik kalıntılar ve nekropol alanları tespit edildiğini anlatan Erdem, 'Bu kapsamda bazı parseller 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilirken, bu statüdeki alanlarda her türlü yapılaşma yasaklanıyor ve yalnızca bilimsel kazı çalışmalarına izin veriliyor' dedi. 34 parselin SİT alanında kaldığını ve konunun ciddi bir hukuki ve planlama sorunu doğurduğunu belirten Erdem, Gıda İhtisas OSB proje alanı içinde yer alan Dereköy Mahallesi'ndeki 34 parselin arkeolojik sit alanı sınırları içinde kaldığını ve bu nedenle 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescilleneceğini söyledi.

Karacaali bölgesindeki verimli tarım arazilerinin sanayiye açılmasının zaten tartışma yarattığını hatırlatan Erdem, yeni gelişmenin projeyi daha da tartışmalı hale getirdiğini ifade ederek, 'Karacaali'de verimli tarım topraklarının sanayiye açılması zaten ciddi bir tartışma yaratmıştı. Şimdi ise proje alanı içinde ve sınırında 1. derece arkeolojik sit alanları tescillenmiş durumda.Verimli tarım topraklarını kaybettiğimiz gibi, şimdi de tarihi değerler risk altına giriyor. Bu tablo karşısında Gıda İhtisas OSB planlarının yeniden değerlendirilmesi gerekiyor.1'inci derece arkeolojik sit alanında çivi bile çakılamazken Ticaret Bakanlığı bu bölgede fabrika mı kurmayı planlıyor?' diye sordu.