İYİ Parti Genel Başkanı Meral, geçtiğimiz günlerde dijital medyada İYİ Parti'nin İzmir büyükşehir belediye başkan adayı ile ilgili düzmece ve yalan bir haber çıktığını belirterek Akşener, şöyle konuştu:

"Biz gerçekten yalan olduğunu düşündüğümüz konuyu sadece yalanladık ama oradan alıp bugün başka YouTube kanalında da Ümit Özlale istifa edeceğine kadar iş götürülmüş. Bu konularla ilgili mahkemeye müracaat ettik ama biraz önce Ümit Özlale ile konuştum o da haberleri yalanladı. Özlale ile ilk defa konuştuğumuzda 5 ay evvel, 'İzmir'i çok seviyorum, İzmirliyim İzmir'den aday olmak istiyorum' diyen kişidir, ilk önce o istedi. Kendinin söylediği şu, diyor ki 'Ben İzmir'de uzun zaman çalıştığım, İzmir'de her bir İzmirliye ulaşmaya gayret ettiğim, kimseyle kavga etmeden projelerimi anlattığım, yerel yönetim dışında bir cümle sarf etmediğim için kimseye düşmanlık eden bir dille, iftira atan dille konuşmadığım için ciddi mesafe aldım, dolayısıyla bazılarını rahatsız etti bu iş. O nedenle bu bir operasyondur, böyle bir durum yoktur."

“28 ŞUBAT GEÇİRDİK SUSURLUK GEÇİRDİK BU OPERASYONLARA ALIŞKINIM”

"Bir 28 Şubat geçirdik, Susurluk geçirdik, her şeyi geçirdik dolayısıyla operasyonlara ben alışkınım" diyen Meral Akşener, "Korkunun ecele faydası yoktur." sözünü hatırlatarak İYİ Parti bu seçimlerde hür ve müstakil kararıyla Türkiye genelinde kimsenin beklemediği sonuç alacaktır. Kuruluş ayarı çerçevesinde İYİ Parti hem iktidar olacak hem de işaret ettiği kişi Cumhurbaşkanı seçilecektir. Dolayısıyla bu tür ucuz operasyonlar, iftiralar ve ucuz yalanlar bize herhangi bir tesirde bulunmaz" yorumunu yaptı.

“İYİ PARTİ'NİN KADIN ADAYLARI KAZANACAK”

Akşener, Adana, Antalya, Samsun ve Erzurum'da gösterdikleri kadın büyükşehir belediye başkan adaylarının zafer elde edeceğine inandığını dile getirdi.

İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı’na ziyarette bulunan Akşener, Erzurum'da büyükşehir ve bazı ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklamak için toplandıklarını ifade etti.

Erzurum’da İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Ensar Nuhoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar ve partililer ile bir araya gelen Genel Başkan Akşener, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına kadın aday gösterdikleri için mutlu olduklarını belirten Akşener, "Adana, Antalya, Samsun ve Erzurum'da kadınlarımız, büyükşehir belediye başkan adayı ve inşallah seçilecekler. Erzurum büyükşehir belediye başkan adayımız Canan Uçar Hanım, 2019'da Palandöken belediye başkan adayıydı, yüzde 30'a yakın oy almıştı. Eskiden tanıdığım, atom karınca gibi bir arkadaşımızdır. Hayalleri gerçekleşmediği zaman 'küstüm ver misketlerimi' dememiştir." dedi.

“ERZURUM’A KADIN ELİ DEĞECEK”

Erzurum’a kadın eli değeceğini ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “İnanıyorum ki Erzurum Büyükşehir Başkan adaylığında hakikaten tarih yazacak. Kendisine olan hem arkadaşlarımın hem benim hem de teşkilatlarımızın güveni ‘geçmiş halin geleceğinin teminatıdır’ diye bir söz vardır, o çalışkanlığı çerçevesi içerisinde hepimiz ona inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah Erzurum Belediye Başkanımız bu dönemde bir kadın olur ve Erzurum’a bir kadın eli değer. Buna inanıyorum. O nedenle buraya geldik” diye konuştu.

“İYİ PARTİ İKTİDAR OLACAK”

Konuşmasının sonunda seçimlerden zaferle çıkacaklarını söyleyen Akşener, “İYİ Parti bu seçimlerde Türkiye genelinde kimsenin beklemediği bir sonuç alacaktır ve kuruluş ayarları çerçevesi içinde 2028’de İYİ Parti hem iktidar olacak hem de işaret ettiği kişi Cumhurbaşkanı seçilecektir” dedi