Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller ve İstanbul Macar Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, İzmir ve Macaristan'ın bir kenti ile 'kardeş kent' ilişkisi kurulması konusunda görüş birliğine varıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller ve İstanbul Macar Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos'u İzmir Sanat Merkezi'nde yer alan makamında ağırladı.

Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen de yer aldı.

BAŞKONSOLOSTAN İZMİR'E ÖVGÜ

Keller, Türkiye'nin sevilen bir ülke olduğunu belirterek İzmir ile ilişkilerini derinleştirmek ve 'kardeş kent' olmak için çalışma yapmak istediklerini söyledi.

Başkan Tugay da Macaristan ile kardeş kent ilişkisi kurmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi. Keller ziyarette Macar turistlerin İzmir'e olan ilgisini ifade etti. Gastronomi, doğal güzellik, tarihi zenginlik gibi pek çok konuda İzmir'in öneminden bahseden Başkan Tugay, 'Macarları dost biliriz ve daha yakın ilişkiler kurmak isteriz. İzmir'de değişik ülkelerden insanlar hep bir arada yaşamıştır ve İzmir hoşgörü kenti olmuştur. İzmir, uluslararası ilişkiler ve kültürel anlamda zengin bir kenttir' dedi. Ziyarette, İzmir ve Macaristan arasında derin ilişkiler kurulması için atılacak adımlar ele alındı.