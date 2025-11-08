Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gökkent Mahallesi'nde hayırsever ile Büyükşehir iş birliğinde yapımı gerçekleşen 16 derslikli ilkokul inşaatında incelemede bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Hayırsever şehrin, vatandaşlar için pek çok projeye imza attığını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever Şaziye-Durmuş Şigan ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımına başlanan ilkokulun inşaat çalışmalarına inceleme ziyareti düzenleyerek faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Hayırseverler şehri Kayseri'mizde yine güzel bir okulun imzası atılıyor. Bu manada yine hayırseverimizle iş birliği halinde Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından İl Milli Eğitimimize teslim edilmek üzere burada 16 sınıftan oluşan bir ilkokul hayata geçiriliyor. Bölgemizde de bu alanda okula çok büyük ihtiyaç var. Yoğun talepler vardı. Gökkent Mahallemiz'e bu okulumuzun hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum' diyerek yüklenici firma yetkililerine de teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç'a inceleme ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ile Ufuk Sekmen ve daire başkanları ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.