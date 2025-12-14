Bursa Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların iş birliğiyle düzenlenen panelde, köy enstitülerinin eğitim, kültür ve toplumsal kalkınmadaki rolü ele alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Osmangazi Kent Konseyi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen 'Eğitimde ve Kültürde Çözüm: Köy Enstitüleri' paneli, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği programda, Türkiye'nin eğitim ve kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan köy enstitüleri çok yönlü olarak ele alındı.

Panelin moderatörlüğünü Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy üstlendi. Programda YKKED Yayınlarından Sorumlu Genel Merkez Yöneticisi Hayrettin Filiz, 'Sanata, eğitime ve siyasete etkisiyle köy enstitüleri' başlıklı sunumuyla dikkat çekerken; Uludağ Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mine Ersevinç 'Atatürk, eğitim ve modernleşme', YKKED Genel Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu ise 'Köy enstitüleri perspektifinden günümüze bakış' konularında değerlendirmelerde bulundu. Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mutlu Çınar ile YKKED Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprü de köy enstitülerinin günümüz eğitim anlayışı açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, köy enstitülerinin fırsat eşitliğini esas alan, üreten ve düşünen nesiller yetiştiren örnek bir eğitim modeli olduğunu söyledi. Başkan Bozbey, 'Bu model, aydınlanmayı kentten köye değil, köyden tüm ülkeye yaymayı başarmıştır. Bugün pek çok gelişmiş ülkede, yıllar önce bu topraklarda uygulanan sistemin izlerini görmek mümkün' ifadelerini kullandı.

Köy enstitülerinin yalnızca akademik bilgi değil; üretim, sanat ve yaşam becerilerini de kapsayan bütüncül bir anlayış sunduğunu belirten Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayıştan ilham aldıklarını dile getirdi. Başkan Bozbey, 'Kurmuş olduğumuz Bursa Kent Akademisi ile bilgiye, bilime, sanata ve mesleki gelişime erişimi artırıyoruz. Eğitim programları, atölyeler ve mesleki kurslarla vatandaşlarımızın potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bursa'nın üreten ve düşünen bireylerle geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz' dedi.