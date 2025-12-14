Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Engelsiz Yaşamevi ve Kadın Faaliyet Evi'nde düzenlenen Dikiş Kursu'nu ziyaret ederek kursiyer kadınlarla bir araya geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, belediye tarafından hayata geçirilen sosyal faaliyetleri yerinde incelemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Engelsiz Yaşamevi ve Kadın Faaliyet Evi bünyesinde açılan Dikiş Kursu'nu ziyaret eden Başkan Martin, kursiyer kadınlarla sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kadınların el emeğiyle ortaya koyduğu ürünleri inceleyen Başkan Martin, üretimde kadın emeğinin önemine dikkat çekti. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almasının toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Martin, belediye olarak bu yöndeki çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Uzunköprü Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, 'Üreten ve emekleriyle hayatı var eden kadınlarımız için çalışmayı sürdürüyoruz. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artıran projelerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz' denildi.