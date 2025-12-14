Konya Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, KTO Karatay Üniversitesi öğrencileriyle buluşarak gençlerin sorularını yanıtladı ve tecrübe paylaşımında bulundu.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın düzenlediği deneyim paylaşımı programı kapsamında KTO Karatay Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Programa; KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç da katıldı.

Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Yurdu konferans salonunda gerçekleşen buluşmada Kaymakam Ayhan ve Başkan Kılca, öğrencilerle verimli bir akşam geçirdiklerini ifade ederek yoğun ilgileri için teşekkür etti.

KILCA: GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYI ÖNEMSİYORUZ

Gençlerle yapılan bu tür buluşmaların hem öğrencilere katkı sunduğunu hem de yöneticilerle doğrudan iletişim kurma imkanı sağladığını söyleyen Başkan Hasan Kılca, gençlerin fikirlerini önemsediklerini ve her fırsatta onlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yaklaşık 7 yıldır Karatay Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Başkan Kılca, belediyecilikte en büyük karşılığın 'memnuniyet ve dua' olduğunu vurguladı. Gençlerle gerçekleştirilen buluşmaları çok önemsediğini dile getiren Kılca, kendi öğrencilik dönemine de değindi. Başkan Kılca öğrencilik yıllarında milletvekilleri, yazarlar ve tanınmış isimlerle toplantılar düzenleyerek ilham aldıklarını söyledi. 'Bu tür organizasyonların gençlerin vizyonuna önemli katkı sunduğunu biliyorum' diyen Kılca, Karatay Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Hasan Kılca; KTO Karatay Üniversitesi'nin hemen yanında bulunan Adalet Parkı'ndan da bahsederek; parkın bugün sosyal donatıları, aydınlatmaları, kamera sistemi ve Kafe Karatay şubesiyle adeta üniversitenin bir parçasına dönüştüğünü söyledi. Başkan Kılca son olarak katılım sağlayan tüm öğrencilerle teşekkür etti.

KAYMAKAM AYHAN ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ise öğrencilere kaymakamlık makamının görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgi verdi. Kaymakam Ayhan; kaymakamların, kamu hizmetlerinin koordinasyon, organizasyon, denetim ve gözetim görevlerinin kaymakamlık tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Konya'nın eğitim, belediyecilik ve sosyokültürel anlamda huzurlu ve gelişmiş bir şehir olduğuna dikkat çeken Cengiz Ayhan, Karatay Üniversitesi'nin de kentin önemli marka değerlerinden biri olduğunu söyledi. Öğrencileri tebrik ederek başarı dileklerinde bulunan Ayhan, 'İnşallah sizleri çok daha iyi yerlerde görürüz. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum.' dedi.

ÖZTÜRK: UMUDUNUZU HER ZAMAN CANLI TUTUN

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de gençlere önemli mesajlar verdi. Selçuk Öztürk programa katılımlarından dolayı Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan'a, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya ve KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç'a teşekkür etti.

Selçuk Öztürk, gençlerin sahip olduğu potansiyelin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Öncelikle umudunuzu daima canlı tutun. Ülkemize ve kendinize güvenin. Bu coğrafyanın yarınları bugünden daha güçlü ve daha parlak olacak.' dedi. Gayret ve özverinin başarıdaki rolüne vurgu yapan Öztürk, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğinin altını çizerek Yunus Emre'nin 'İlim, ilim bilmektir; ilim kendin bilmektir.' sözünü hatırlattı.

ORTAÇ: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ GERÇEK BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİDİR

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, KTO Karatay Üniversitesi'nin nitelikli eğitim anlayışıyla öğrencilerine güçlü bir akademik ortam sunduğunu belirterek, üniversitenin öğrenci odaklı yaklaşımının önemine dikkat çekti.

Program; öğrencilerin sorularını yöneticilere yönelttiği, karşılıklı etkileşimle geçen interaktif sohbetin ardından sona erdi.







