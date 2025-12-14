Nilüfer Kent Konseyi'nin 29'uncu Olağan Genel Kurulu'nda dijitalleşmenin katılım, temsil ve demokrasiyle birleştiğinde toplumsal dönüşüm yarattığı vurgulandı. Dijital mahalle seçimlerinden yapay zekâ destekli yönetime uzanan Nilüfer modeli dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Konseyi'nin 29'uncu Olağan Genel Kurulu, 'Dijital Çağda Toplumsal Değişim' temasıyla Bursa Akademik Odalar Birliği'nde (BAOB) gerçekleştirildi. Genel kurulda, dijitalleşmenin yalnızca teknolojik bir gelişme olmadığı; katılımı artıran, temsili güçlendiren ve demokrasiyi derinleştiren bir araç olduğu vurgulandı.

Genel Kurul Divanı Prof. Dr. Ebru Yalçın, Yasemin Nacar ve Avukat Bilgen Şentürk'ten oluşurken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalara geçildi.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi ile birlikte yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, dijitalleşmeyi insan odaklı bir anlayışla ele aldıklarını söyledi. Başkan Özdemir, 'Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, katılımı artırmak ve demokrasiyi güçlendirmek için dijital projeler hayata geçiriyoruz. Herkesin sesinin yansıdığı bir Nilüfer istiyoruz' dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin dijitalleşme alanında öncü uygulamalar gerçekleştirdiğini belirten Özdemir, Türkiye'de bir ilk olan dijital mahalle komiteleri seçimlerini hatırlattı. 64 mahallede yapılan seçimlerde 1.006 adayın yarıştığını, 7 bin 713 vatandaşın oy kullandığını ve 770 temsilcinin seçildiğini açıklayan Özdemir, seçilenlerin 327'sinin kadın, 78'inin genç ve 28'inin engelli bireylerden oluştuğunu söyledi. Bu projenin, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 'Akıllı Şehir' kategorisinde ödüle layık görüldüğünü belirtti.

KATILIM İÇİN DİJİTAL ERİŞİM

Başkan Özdemir, katılımı artırmak amacıyla geliştirilen 'Nilüfer Her Yerde' mobil uygulamasını 23 binden fazla vatandaşın kullandığını ifade etti. Uygulama üzerinden talep, öneri ve şikâyetlerin iletilebildiğini aktaran Özdemir, ayrıca vatandaşların dijitalleşmeden geri kalmaması için kırsal mahalleler, kütüphaneler ve kültür merkezlerinde ücretsiz wi-fi hizmeti sunduklarını kaydetti.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde Türkiye'de ilçe belediyeleri arasında ilk Yapay Zekâ Bürosu'nun kurulduğunu belirten Özdemir, bu birimle vatandaş taleplerinin analiz edildiğini ve hizmetlerin daha verimli hale getirildiğini söyledi. Yapay zekâ destekli 'iç denetim robotu'nun da Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Özdemir, çok dilli chatbot, karar destek sistemleri ve yapay zekâ tabanlı doküman yönetimi gibi projelerin de hayata geçirileceğini ifade etti.

Dijital dönüşümün merkezinde insanın yer aldığını vurgulayan Başkan Özdemir, belediye çalışanlarına yapay zekâ eğitimleri verildiğini, çocuklar ve gençler için kodlama atölyeleri düzenlendiğini belirtti. 'Kimsenin kendini öteki hissetmediği, katılımcı ve demokratik bir Nilüfer için kent konseyimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal, son 6 ayda 111 toplantı ve etkinlik gerçekleştirdiklerini, 2 bin 490 gönüllü ile bir araya geldiklerini açıkladı. Genel kurulda, mazeretsiz olarak 5 kez toplantıya katılmayan yürütme kurulu üyelerinin yeniden aday olamamasına yönelik önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın ise dönem faaliyet raporunu sunarken, meclis ve çalışma gruplarının faaliyetlerini içeren video gösterimi paylaşıldı.

Genel kurulun sonunda düzenlenen 'Dijital Çağda Toplumsal Değişim' söyleşisinde sosyolog, gazeteci ve yazar Can Kozanoğlu, dijital dönüşümün medya ve toplum üzerindeki etkilerini anlattı. Kozanoğlu, dijitalleşmenin sunduğu özgürlüklerin yanı sıra yarattığı kaygı ve belirsizliklere de dikkat çekti. Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.