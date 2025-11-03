Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Eğitim Derneği'nin düzenlediği koşuya katılarak, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden ailelerin çocuklarına destek olmak amacıyla Kayserililerle birlikte adım attı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Eğitim Derneği'nin (TED) Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlediği anlamlı koşuya katıldı. Kayserililer, TED Koleji'nin öğrencileri, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte, 6 Şubat depreminde ailelerini kaybeden burslu öğrenciler için koştu.

Başkan Büyükkılıç, katılımcılara birlik ve beraberlik mesajı vererek, Kayseri'nin Bilim Şenlikleri, yarı maraton ve Gastronomi Günleri gibi organizasyonlar ile etkinlikten etkinliğe koştuğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin 6 Şubat depreminin ardından, depremzedelere yönelik yardım ve dayanışma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Büyükkılıç, Kayseri'nin, afetlere karşı daha dirençli bir şehir haline gelmesi için projelerini hızla devam ettirdiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin 2024 ACES Avrupa Spor Şehri seçildiğini hatırlatarak, şehrin spor alanındaki büyük yatırımlarına da değindi. Kayseri'nin spor altyapısını güçlendirecek projelerin devam ettiğini, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi gibi projelerle, Kayseri'yi sporcular için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Büyükkılıç, ayrıca, Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti olma yolundaki başvurusunun da devam ettiğini belirtti.

Eğitim alanında da büyük yatırımlar yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de KAYMEK bünyesinde verilen ücretsiz 11 yabancı dil kursunun, şehri daha donanımlı bireylerle buluşturduğunu söyledi.