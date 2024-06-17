Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'na Hunat Camii'nde kıldığı bayram namazı ve bir araya gelerek kucaklaştığı vatandaşlar ile başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlarından Mustafa Çelik ve şehir protokolünün yer aldığı bayram namazının ardından tek tek vatandaşlarla bayramlaşan Büyükkılıç, vatandaşların bayramını tebrik etti, çocuklara bayram harçlığı verdi.

Bayram namazı sonrasında AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara sunulan ikramlıklar ve bayram şekeri standına gelen Büyükkılıç, orada da vatandaşlarla buluşarak onlara bayram şekeri ikram etti.