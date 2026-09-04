Konya Selçuklu Belediyesi'nin kırsal mahallelerde kalkınmanın ve hayvansal üretimin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği yüzde 50 Hibeli Arılı Kovan Desteği'nde 5. dönem başvurularını 7 Eylül tarihinden itibaren almaya başlayacak.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Selçuklu sınırlarında yer alan kırsal mahallelerde arıcılıkla uğraşan ya da bu alanda üretime başlamak isteyen çiftçilere yönelik yüzde 50 hibeli arılı kovan desteği programının beşinci dönem başvurularını almaya başlıyor.

Başvuru için gerekli belgelerin Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne şahsen teslim edilmesi gerekiyor. Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen destek programı kapsamında, daha önce bu hibeden yararlanmamış olan üreticiler başvuru yapabilecek. Önceki yıllarda destek alan ve arısı zarar gören çiftçilere bu yıl hibe verilmeyip, sadece arı temini yapılacak.

Destek programından Akpınar, Ardıçlı, Aşağıpınarbaşı, Bağrıkurt, Başarakavak, Biçer, Büyükkayacık, Çaldere, Çaltı, Çandır, Dağdere, Dokuz, Eğribayat, Güvenç, Kaleköy, Karaömerler, Kervan, Kınık, Kızılcakuyu, Küçükmuhsine, Meydan, Sarayköy, Sarıcalar, Selahattin, Sızma, Sille, Sulutas, Tatköy, Tepekent, Tömek, Ulumuhsine, Yazıbelen, Yukarıpınarbaşı ve Yükselen mahallelerinde ikamet eden çiftçiler yararlanabilecek.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: ' ÜRETİCİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE VE ONLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Selçuklu Belediyesi olarak kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kırsalda yaşayan vatandaşların üretim kapasitesini ve ekonomik gelirlerini artırmaya yönelik projelere önem verdiklerini ifade etti.

Başkan Pekyatırmacı, 'Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında arıcılık faaliyetlerinin de desteklendiğini belirterek, 'Kırsal bölgelerimizde üretimin çeşitlendirilmesi ve hemşehrilerimizin ekonomik imkanlarının güçlendirilmesi amacıyla farklı projeleri hayata geçiriyoruz. Arıcılık da bu çalışmalarımız içerisinde önemli bir yere sahip. 2023 yılında başlattığımız Arılı Kovan Desteği Projemizi her yıl geliştirerek sürdürüyoruz. Programımızla bugüne kadar toplam 277 çiftçiye destek sağlayarak, üreticilere 1352 arılı kovanı teslim ettik. Üreticilerimize yalnızca arılı kovan desteği sağlamakla kalmıyor, düzenlediğimiz eğitim seminerleri ve verdiğimiz ücretsiz ekipman destekleriyle arıcılık faaliyetlerinin daha bilinçli ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sunuyoruz. Arıcılığın yaygınlaşması ve üreticilerimizin desteklenmesi noktasında çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz' dedi.