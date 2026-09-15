Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk gününde hayırsever ve belediye iş birliğiyle şehre kazandırılan Durmuş ve Şaziye Şigan Anadolu İmam Hatip Lisesi ile hayırsever Büyükkılıç ailesi tarafından yaptırılan İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Melikgazi ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek onların ilk ders heyecanını paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'nda hizmete giren, Gökkent Mahallesi'nde hayırsever ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 16 derslikli modern okulda öğrencilerle buluştu.

Büyükkılıç'a, Durmuş ve Şaziye Şigan Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, hayırsever iş insanı Durmuş Şigan ve oğlu Dr. Ahmet Şigan, Mimar Sinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arar, Gökkent Mahallesi Muhtarı Ahmet Bahadır ve okul yönetimi ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, burada öğrencilerle yakından ilgilenirken, hayırsever Şigan ailesine eğitime sundukları anlamlı katkı dolayısıyla teşekkür etti. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Büyükkılıç, gençlere nasihatlerde bulunarak, taleplerini sordu ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

'Güzel Bir Eser Ortaya Çıktı'

Durmuş ve Şaziye Şigan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gençlerin ilk ders heyecanı ortak olan Başkan Büyükkılıç, ziyaretin ardından okul önünde açıklamalarda bulunarak, 'Gökkent Mahallemizdeyiz. Gelişen, güzelleşen her geçen gün imarlaşma hareketinin hızlandığı bir sürecin içerisindeyiz. Burada konut sayısı arttıkça öğrenci sayısı ve sosyal donatılarla ilgili de ihtiyaçlar ortaya çıkmakta. O anlayış içerisinde burada bir okul ihtiyacı olduğunu milli eğitimimizle istişare sonrasında tespit etmiştik. Burada okul alanına, Durmuş ve Şaziye Şigan büyüklerimizin isimlerini taşıyan, hayırsever ailemizin büyük orandaki katkılarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyemizin hayata geçirdiği güzel bir eser ortaya çıktı' şeklinde konuştu.

Okulun 240 öğrenci ile eğitim öğretime başladığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, 'Şuanda 240 öğrencimiz mevcut. İnşallah kapasitesi daha yüksek, her geçen gün daha da artacağına inanıyoruz. Asıl olan nitelik, buradaki öğrencilerin eğitimi. O anlayış içerisinde de tüm öğretmenleri temin edilmiş, donanımı sağlanmış bir okul. Böylece eğitim öğretim yılının hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz; şehrimiz, ülkemiz, ailelerimiz, sevgili yavrularımız, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamız için. Belediye olarak üzerimize düşen yeni bir hizmet varsa onunla ilgili de istişarelerde bulunduk' diye konuştu.

Büyükkılıç, güzel bir eser ortaya çıktığını belirterek, yüklenici firma yetkililerine teşekkür etti ve okulun hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arar tarafından sağlanacak gıda desteği ile ilerleyen süreçte okulda öğrencilere öğle yemeği ikramında bulunulacağını da duyurdu.

Hayırsever Durmuş Şigan'ın Oğlu Dr. Ahmet Şigan ise 'Öncelikle, başkanımıza, milli eğitim müdürümüze, kıymetli hocalarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Babamın bir hayali vardı, çok şükür hayalini gerçekleştirdi. Hem annemin hem de kendi adına böyle bir eserden dolayı çok mutluyuz. Öğretmenlerimiz sayesinde kaliteli öğrencilerimiz yetişecek. Milli ve manevi değerlerine değer veren, imanlı gençlerin yetişip, bu ülkenin hizmetine gönderebilmek en büyük umudumuz ve mutluluğumuzdur' dedi.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arar da Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, 'Bölgemize katılmış bir değer, sizlerin de burada olmanız ayrıca bizleri mutlu etti. İnşallah vatanımıza, milletimize, gençliğimize hayırlı, uğurlu olur. Genç nesillerimizin yetişmesinde büyük katkıları olacağına inanıyoruz' derken, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ise 'Böyle güzel bir okulu kazandırdığınız için şükranlarımızı arz ediyoruz. İnşallah içinde yetişecek öğrencilerimizin, vatana, millete, İslam'a güzel insanlar olacağı kanaatini belirterek, hepinize şükranlarımı arz ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Başkan Büyükkılıç, eğitim politikalarıyla milli ve yerli anlayışı hayata geçiren Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin başta olmak üzere tüm eğitim camiasına minnet duyduklarını, teşekkür ettiklerini ifade ederek, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak el ele, gönül gönle, eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla hizmet etmeyi Cenab-ı Allah lütfetsin. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin kıymetli teknik heyetine de teşekkür ediyorum' dedi.

Gökkent'e Modern ve Nitelikli Eğitim Yuvası

Hayırsever-belediye iş birliğinin güzel örneklerinden biri olarak Gökkent Mahallesi'ne kazandırılan okul, modern eğitim alanları ve donatılarıyla bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap veriyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayırsever Şigan ailesinin destekleriyle hayata geçirilen okul projesi, 85 milyon TL yatırım maliyetiyle tamamlandı. Toplam 3 bin 227 metrekare kullanım alanına sahip okulda 16 dersliğin yanı sıra ana sınıfı, fen dersliği, resim ve müzik derslikleri, kütüphane, çok amaçlı salon, rehberlik servisi, öğrenci kantini, mescit ve idari birimler bulunuyor. Yaklaşık 480 öğrenci kapasitesine sahip okul, çağdaş eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda Da Öğrencilerle Buluştu

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde hayırsever Büyükkılıç ailesi tarafından yaptırılan İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nu da ziyaret etti.

Okulda öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, sınıfları gezerek miniklerin yeni eğitim öğretim yılı heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Büyükkılıç, öğretmenlere de yeni eğitim öğretim yılında kolaylıklar diledi.

İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu, hayırsever Büyükkılıç ailesi tarafından Kayseri'ye kazandırılan eğitim yatırımları arasında yer alırken, Başkan Büyükkılıç da daha önceki eğitim öğretim yılı başlangıçlarında olduğu gibi bu yıl da öğrencileri yalnız bırakmadı.

'Eğitime Yapılan Her Yatırım, Geleceğe Yapılan Yatırımdır'

Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını temenni eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin hayırseverlik geleneğine dikkat çekerek, hayırseverlerin eğitime sunduğu katkıların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, 'Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Kayseri'mizde hayırseverlerimizin destekleri ve belediyelerimizin gayretleriyle şehrimize nice eğitim yuvaları kazandırıyoruz. Çocuklarımızın daha güzel, daha modern ve daha nitelikli ortamlarda eğitim almaları için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Büyükkılıç, yeni eğitim öğretim yılının Kayseri'ye, ülkeye ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere başarı, öğretmenlere kolaylık ve velilere de huzurlu bir eğitim dönemi temennisinde bulundu.