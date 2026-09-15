Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin belediyecilik ve şehircilik alanında örnek bir şehir olduğuna dikkat çekerek Bakan Bolat, 'Ülkemizde şehircilik, belediyecilik, çevrecilik anlamında muhteşem şehirleşme örneklerini görüyoruz. Kayseri de bu başarılı örneklerin başında geliyor. Sevgili Memduh Büyükkılıç Başkanımıza ve ondan önceki başkanlara şükranlarımızı sunuyoruz' ifadelerinde bulunurken, Başkan Büyükkılıç ise 'Çok değerli bakanım, Kayseri'mize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yaptığımız çalışmalarda her zaman yanımızda yer aldınız' dedi.

Başkan Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve program kapsamında Kayseri'de bulunan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ı ağırladı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a Başkan Büyükkılıç'ı ziyaretinde, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan eşlik etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi bürokratları da hazır bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ı başkanlık girişinde çiçekle karşıladı. Karşılamanın ardından Bakan Bolat, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet başkanlık makamına geçti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Çok değerli bakanım, Kayseri'mize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri bu güzel şehrimizde ağırlamaktan tabi ki onur duyuyoruz. Kayseri'miz sizi çok seviyor. Geçmiş dönemlerden beri bizlerle aynı kaygının insanları olarak, aynı yolda yürüyen dostlar olarak ele ele vermek suretiyle yaptığımız çalışmalarda her zaman yanımızda yer aldınız. İyi ki varsınız, sağ olun' diye konuştu.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da Kayseri'de bulunmaktan ve Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Allah razı olsun kıymetli başkanım' diyerek Ahilik Haftası dolayısıyla Kırşehir ve Nevşehir'deki programlarının ardından üçüncü duraklarının Kayseri olduğunu ifade etti.

'Güzel İnsanların, Çalışkan, Üretken ve Ülkemize Büyük Katma Değer Sağlayan İnsanların Şehri'

Başkan Büyükkılıç ile 32 yıla dayanan dostluklarından söz eden Bakan Bolat, 'Sevgili başkanımı 32 yıldır tanıyorum. Her zaman kendimi evimde hissettiğim Kayseri'ye bir kez daha gelmekten çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çünkü burası gerçekten güzel insanların, çalışkan, üretken ve ülkemize ekonomi alanında büyük katma değer sağlayan insanların şehri. Her zaman da lokomotiflik yaptı. Özellikle Orta Anadolu'muzda ticaret, sanayi alanında ilk atılımı yapan şehirlerimizin başında geliyor. Komşu vilayetler, bölge şehirleri ve Türkiye genelinde Kayseri; başarılı bir sanayi şehri, ticaret şehri, turizm şehri ve örnek bir şehir' şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kayseri'nin şehircilik, belediyecilik ve çevrecilik alanında başarılı örneklerden biri olduğunu belirtti.

Kentteki şehirleşme çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve Kayseri'nin başarılı şehirleşme örneklerinin başında geldiğini ifade eden Bolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile önceki dönem belediye başkanlarına teşekkür etti.

'Kayseri de Başarılı Örneklerin Başında Geliyor'

Kayseri'deki çalışmaların bir ekip ve gönül çalışması olduğunu belirten Bakan Bolat, 'Ülkemizde şehircilik, belediyecilik, çevrecilik anlamında muhteşem şehirleşme örneklerini görüyoruz. Kayseri de bu başarılı örneklerin başında geliyor. Sevgili Memduh Büyükkılıç Başkanımıza ve ondan önceki başkanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bir ekip çalışması, gönül çalışması, samimiyetle yapılan çalışmalardır. Kayseri tabiriyle 'aşkınan çalışan yorulmaz.' Bunun en güzel örneği Kayseri'dedir' dedi.

Kayseri'nin ekonomik ve ticari açıdan da önemli bir kent olduğunu vurgulayan Bolat, kentin yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Bakan Bolat, 'Kayseri bir dış ticaret şehridir, 4 milyar dolara yakın ihracatı olan ve katma değer sağlayan bir şehrimizdir. Ticaret Bakanlığı olarak çok değer veriyoruz' ifadelerini kullandı.

Kayseri Esnafına 150 Milyon Liralık Kaynak

Esnafa yönelik desteklere ilişkin de açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Bolat, Kayserili esnaflar için 150 milyon liralık kaynak sağlanacağını açıkladı.

Esnaf bayramının başlaması dolayısıyla Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Birliği'ne, TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği) kefaletiyle 150 milyon lira kaynak aktarılacağını belirten Bolat, söz konusu kaynağın Halk Bankası aracılığıyla gönderileceğini söyledi.

Desteğin yüzde 20 maliyetle, esnafa ödeme kolaylığı sağlayacak şartlarda sunulacağını ifade eden Bakan Bolat, 'Bu ziyaretim vesilesiyle ve esnaf bayramı başladığı için inşallah yarın Kayserili esnaflarımız için Esnaf Sanatkârlar Birliği'ne TESKOMB kefaletiyle 150 milyon lira esnaflarımız için kaynak, Halk Bankası'ndan gönderilecek. Yüzde 20 maliyetle çok uygun şartlarda, esnaflarımıza ödeme kolaylığı olan önemli bir destek verilecek' dedi.

Hükümetin 2002 yılından bu yana toplumun farklı kesimlerinin yanında olduğunu söyleyen Bolat, çiftçi, işçi, esnaf, memur ve emekliler başta olmak üzere tüm kesimlerle birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Ticaret Bakanı Bolat, Kayseri programı kapsamında akşam saatlerinde Kayseri Sanayi Odası'nın 60. yıl dönümü toplantısına katılacağını da belirtti. Toplantıda başarılı ihracatçılara ödüllerinin takdim edileceğini kaydeden Bolat, Kayseri'nin üretim ve ihracattaki başarısına dikkat çekti.

Kayseri'deki temasları sırasında kendisine gösterilen misafirperverlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Bolat, 'Nazik ve sıcak ev sahipliği için Memduh Başkanımıza hürmetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Kayseri'nin ticaret ve ihracat başta olmak üzere ekonomik alandaki gelişimi, kent ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalar ve merkezi hükümet ile yerel yönetim iş birliği imkânları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Başkan Büyükkılıç, Ticaret Bakanı Bolat'a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Bakan Bolat ve Başkan Büyükkılıç, ziyaretin anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.