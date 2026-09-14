İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yürütülen asılsız iddialara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya mecralarında 'Ailem Güvende' operasyonlarının kapsamı ve sürecine ilişkin asılsız iddialarla dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğünün tespit edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, söz konusu operasyonların fuhşa aracılık ve yer temini, müstehcen içeriklerin üretilmesi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılması ve istismarına yönelik faaliyetler ile hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı belirlenen kişi, dernek ve işletmelere yönelik adli soruşturmalar kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

SÜREÇ DELİLLER DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLÜYOR

Açıklamada, operasyon sürecinin teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, ihbarlar ve somut deliller doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif paylaşımlara ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.