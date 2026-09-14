TOKİ, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında başlayan başvurularla ilgili vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılırken herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

ANKARA (İGFA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kiralık Sosyal Konut Projesi başvurularının başlamasıyla birlikte vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

TOKİ'nin paylaşımına göre başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru için vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

'IBAN VE ŞİFRE TALEP EDENLERE İTİBAR ETMEYİN'

TOKİ, proje üzerinden vatandaşları dolandırmaya yönelik girişimlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. İdare adına vatandaşlardan ücret, IBAN üzerinden para transferi veya şifre talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. TOKİ, sosyal konut başvurularının yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerektiğinin altını çizerek, vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmaması konusunda uyardı.