Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığı ve çevre açısından taşıdığı riskler ile Avrupa Birliği'ndeki onay durumlarını dikkate alarak Thiophanate Methyl, Indoxacarb ve Phosmet aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin ithalat, imalat ve kullanımının sonlandırılmasına karar verdi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bazı bitki koruma ürünlerinin kullanımına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bitki koruma ürünlerinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerinin bilimsel gelişmeler ve uluslararası değerlendirmeler doğrultusunda takip edildiği, gerekli durumlarda aktif maddelerin kullanımının kısıtlandığı veya tamamen sonlandırıldığı belirtildi. Bu kapsamda Thiophanate Methyl, Indoxacarb ve Phosmet aktif maddelerinin insan sağlığı ve çevre açısından taşıdığı riskler ile Avrupa Birliği'ndeki onay durumlarının değerlendirildiği bildirildi.

Söz konusu aktif maddeleri içeren ürünlerin kullanım alanlarında yeterli alternatif ürünlerin ruhsatlı olması da dikkate alınarak, ithalat, imalat ve kullanım süreçlerinin belirlenen takvim doğrultusunda sonlandırılmasına karar verildi.

SON TARİHLER BELLİ OLDU

Bakanlığın açıkladığı takvime göre fiili ithalat 13 Kasım 2026, imalat 18 Aralık 2026, kullanım 31 Aralık 2027 tarihleri itibarıyla sonlandırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenlemenin insan sağlığının ve çevrenin korunmasına yönelik değerlendirmeler doğrultusunda hayata geçirildiğini bildirdi.