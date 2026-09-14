Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocuklar ve gençleri hedef alan yapılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukları ve gençleri istismar eden yeni nesil suç örgütleriyle mücadele konusunda mesaj verdi.

Duran, sosyal medya ve dijital mecraları suç propagandası ile eleman devşirme aracı olarak kullanan yapıların, uluslararası bağlantıları ve finansal ağları bulunan çok boyutlu bir güvenlik sorunu oluşturduğunu belirtti.

'MÜCADELE BÜTÜNCÜL BİR ANLAYIŞLA YÜRÜTÜLÜYOR'

Duran, bu yapılara karşı mücadelenin yalnızca sahadaki suç unsurlarının etkisiz hale getirilmesiyle sınırlı olmadığını vurguladı. Suç örgütü yöneticileri ve azmettiricilerin adalet önüne çıkarılmasından finans kaynaklarının kesilmesine, dijital mecralardaki suç propagandasının önlenmesinden sosyal politikaların güçlendirilmesine kadar kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Çocukların ve gençlerin suç ağlarının istismarından korunması için risklerin erken tespiti ve ailelerin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Duran, bu yapılarla mücadelede devletin tüm kademelerinin görev aldığını söyledi.

'MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Duran, milletin huzurunu, çocukların geleceğini ve kamu düzenini hedef alan hiçbir suç yapılanmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.