Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu. PISA 2025 sonuçlarına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerinde performansını en fazla artıran OECD ülkesi olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreninde eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında PISA 2025 sonuçlarına değinen Erdoğan, 91 ülkenin katıldığı araştırmada Türkiye'nin fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanlarında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'nin üç alandaki başarı sıralamasının yüzde 50 oranında arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her üç alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk.' dedi. Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliği açısından da Türkiye'nin öne çıktığını belirterek, avantajlı ve dezavantajlı öğrenci gruplarında performansını yükselten tek OECD ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nde (#ilkdersimizkardeşlik) konuştu:



'91 ülkenin katıldığı PİSA 2025 raporuna göre Türkiye; fen bilimleri, matematik ve: pic.twitter.com/MOmWy88awA — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 14, 2026

'4 MİLYAR 306 MİLYONDAN FAZLA DERS KİTABI DAĞITTIK'

Eğitimde fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılması ve eğitim kalitesinin artırılması için imkanların seferber edildiğini belirten Erdoğan, 2003 yılında başlatılan Ücretsiz Ders Kitabı Projesi kapsamında bugüne kadar 4 milyar 306 milyondan fazla ders kitabının öğrencilere ulaştırıldığını açıkladı. Erdoğan, Ankara ile birlikte Türkiye'nin eğitim altyapısının güçlendirilmeye devam edileceğini ifade etti.

'TEKNOLOJİNİN ESİRİ OLMAYACAKLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında öğrencilerin yalnızca akademik başarıya değil, milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine de vurgu yaptı. Çocukların öncelikle kendi ülkelerini ve milletlerini, ardından gönül coğrafyasını ve dünyayı tanımaları gerektiğini belirten Erdoğan, teknoloji, internet ve yapay zekânın etkin şekilde kullanılması gerektiğini ancak bu alanların taşıdığı risklere karşı da dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çağın nimetleri olan teknolojiyi, interneti, yapay zekâyı çok iyi kullanırken, bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak, teknolojinin esiri olmayacak.' ifadelerini kullandı. Ailelere de çağrıda bulunan Erdoğan, sınav başarısının yanı sıra çocukların ahlaklı, saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmelerinin önemsenmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yaklaşımın benimsenmesi halinde çocukların hem çağın tehditlerinden korunacağını hem de küresel rekabette Türkiye'yi daha ileriye taşıyacağını ifade etti.