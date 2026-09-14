Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'da yaptığı açıklamada sosyal politikaların odağına aileyi yerleştirdiklerini söyledi.

KASTAMONU (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla vatandaşımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam ediyoruz. Politikalarımızın merkezine aile kurumunu konumlandırıyoruz' dedi.

Kastamonu programları kapsamında ilk olarak Vali Meftun Dallı'yı makamında ziyaret eden Göktaş, ardından Türkiye Yüzyılı Buluşmaları etkinlikleri için AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

'KARDEŞLİKLE KENETLENEN, İSTİKRARLA GÜÇLENEN TÜRKİYE'

Burada yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın, 25 yıllık hizmet birikiminden güç alan bir seferberlik olduğunu belirten Göktaş, 81 ilde vatandaşlarla bir araya gelerek gönül bağlarını güçlendirdiklerini söyledi. Milletvekilleri ve MKYK üyelerinin de Kastamonu'nun 20 ilçesinde vatandaşlarla buluştuğunu ifade eden Göktaş, hizmet siyasetinin Anadolu insanının mayasıyla yoğrulduğunu dile getirdi.

Bakanlık çalışmalarına ilişkin bilgi veren Göktaş, kadınların, çocukların, engelli bireylerin, yaşlıların ve şehit aileleri ile gazilerin desteklenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Kadını kalkınmanın asli unsuru olarak gördüklerini belirten Göktaş, çocukların değerlerine bağlı, geleceğin diliyle konuşan bireyler olarak yetişmesi için çalıştıklarını, engelli vatandaşların da hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer alması için hizmetleri sürdürdüklerini ifade etti.

KASTAMONU'YA 24 YILDA 8,6 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Kastamonu'daki çalışmalara da değinen Göktaş, kentte son 24 yılda 8,6 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını söyledi.

Kentte toplam 32 kuruluş ile hizmet verildiğini belirten Göktaş, ayrıca 4 Aile Destek Merkezi (ADEM), 5 Sosyal Hizmet Merkezi (SHM), 20 kadın kooperatifi, 26 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi, 3 bin 94 vatandaşa 314 milyon liralık Evde Bakım Yardımı, 1600 yaşlı ve engelli vatandaşa Ulusal Vefa Programı desteği, 916 gencin Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanması, 4 bin 118 anneye 67,1 milyon liralık doğum desteği, 2 bin 199 anneye düzenli ödeme gibi desteklerin sağlandığını aktardı.

YENİ HİZMETLER YOLDA

Bakan Göktaş, geçtiğimiz yıl hizmete açılan Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin ardından yeni bir Aile Destek Merkezinin de açılışını yapacaklarını söyledi. Ayrıca Taşköprü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin kısa sürede hizmete sunulacağını, Kastamonu merkezde yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik Aktif Yaşam Merkezi kurulacağını da açıklayan Bakan Göktaş, konuşmasında Aile ve Nüfus 10 Yılı ile aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir seferberliğin hedeflendiğini de vurguladı.