İSTANBUL (İGFA) -Hürriyet Gazetesi Pazar ekinde bugün Meltem Fıratlı'nın köşesinde kaleme aldığı yazı, Tarkan'ın sahnelere dönüş sürecini ve bilet satışlarında yaşanan büyük ilgiyi çarpıcı şekilde özetledi.

Megastar, 18 Kasım'da sosyal medyadan yaptığı 'Merhaba İstanbul. Hasret bitiyor, kavuşacağız' paylaşımıyla konser vereceğini duyurmuş, biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte adeta rekor kırılmıştı.

İlk duyurulan dört konserin (16, 17, 20 ve 23 Ocak) biletleri, 19 Kasım Çarşamba saat 11.00'de satışa çıktı ve 45 dakikada tükendi. Ardından açıklanan yeni tarihler (24, 27, 30 ve 31 Ocak) için biletler 24 Kasım Pazartesi günü satışa sunuldu ve onlar da yine 45 dakikada tamamen bitti.

5 bin kişilik Volkswagen Arena'da 8 günde toplam 40 bin kişi Tarkan'ı izlemiş olacak. Satış platformunda beklerken '140 bininci sıradayım' diye paylaşım yapan bir hayranın sözleri ise yaşanan yoğunluğu en net şekilde ortaya koydu.

Meltem Fıratlı, bu büyük ilginin sırrını ünlü iletişimci Özgür Aras'a sordu. Aras'ın yanıtı, Tarkan'ın yıllardır neden zirvede kaldığını açıkça ortaya koyuyor:

'TARKAN KENDİNİ TÜRKİYE'YE SEVDİRMEK İÇİN UĞRAŞMADI; BİZ ONU ZATEN ÇOK SEVDİK.'

Bir dönem Tarkan deyince akla Harbiye Açıkhava konserleri gelirdi. Yer altından özel bir düzenekle sahneye yükseldiği, pırıltılı kostümleriyle iki saat boyunca toplu bir coşkuya dönüşen performansları bugün hâlâ hafızalarda. Tarkan, Harbiye'de en son 2019'da 7 gece üst üste konser vermişti.

Tarkan'ı yakından tanıyan ve bir dönem birlikte çalışan iletişimci Özgür Aras, artık Harbiye'nin tercih edilmemesine dair şu değerlendirmeyi paylaştı:

'Sanırım Tarkan ve ekibinin kalbinde Harbiye büyüsü bitti. Şimdi yeni bir mekân ve yeni bir seri var. Onlar heyecanlıdır, dinleyici daha da heyecanlı.'

Özgür Aras, Megastar'ın sahnedeki gücünü ve yıllar süren etkisini şöyle anlatıyor:

'Onda şeytan tüyü var. Samimi: Ne zaman kendini saklayacağını, ne zaman göstereceğini iyi biliyor. Sahnede mutsuz olsa bile bunu hissettirmiyor. Sahnenin her köşesine ulaşması, seyircisiyle göz teması kurması ve yıllardır aynı insanlarla çalışması onun nasıl bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Özel hayatını göz önünde yaşamıyor, içinde fırtınalar kopsa da az konuşuyor, ama gerektiğinde doğru ve dimdik durabiliyor. Sevgi kredisi en yüksek şarkıcı konumunu yıllardır kimselere bırakmamasının sebebi sadece 'star ışığı' değil. Tarkan kendini Türkiye'ye sevdirmek için hiç uğraşmadı; biz onu zaten çok sevdik.'