Güçlü sesi ve karakteriyle sevilen sanatçı Melek Mosso, Bayhan Müzik organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesindeydi. Ekimin son gününde sevenleriyle buluşan Melek Mosso, güçlü repertuarı ve vokaliyle milyonların ezberlediği şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Melek Mosso, gecede Nada Abdulla imzası taşıyan üç kostüm kullandı. Oryantal dansa özel hazırladığı üçüncü kostümüyle sahnenin ikinci bölümünde Sezen Aksu'nun Dansöz Dünya şarkısını seslendirdi. Kendisine bir de dansçı Tuğçe Mete eşlik etti. Melek Mosso, özel dans dersleriyle hazırlandığı koreografisiyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Murat Dalkılıç, Ala Tokel, Keremcem, Hasan Kabze gibi birbirinden değerli isimler de Mosso'yu yalnız bırakmadı.



ANNE KIZDAN UNUTULMAZ DÜET



Melek Mosso sahnesinde annesi Hatice Mosso'yu ağırladı. İkili Harbiye sahnesinde Bergüzar türküsünü birlikte seslendirdi. Bu unutulmaz düet dinleyenlerden tam not aldı. İkiliyi seyirciler arasından babası Rasim Mosso da izledi.



PATİLİ DOSTLARINI UNUTMADI



Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde Mosso'yu dinlemeye gelen misafirleri bir de sürpriz bekliyordu. Tüm koltuklara özel bir not ile mama bırakıldı. Sahne öncesi röportaj veren Melek Mosso, bu hareketin tüm dostlarına örnek olmasını temenni ettiğini ve herkesin havaların soğumasıyla birlikte evinin önüne mama, su bırakmasını istediğini belirtti.



GÜLLÜ'DEN ÖDÜM KOPUYOR ŞARKISINI SESLENDİRDİ !

BAZI BULUŞMALAR ERTELENMEMELİ DEDİ



Yakın zamanda hayatını kaybeden Güllü, yaşasaydı Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde Melek Mosso ile olacaktı. Mosso, Güllü'yü unutmadı. Sahnede Güllü'ye ithafen 'Ödüm Kopuyor' şarkısını söyledi. 'Bazı buluşmalar ertelenmemeli' dedi.



SEVENLER BİR ÖMÜR BİRLİKTELİĞE 'EVET' DEDİ



Sürprizleri bitmeyen sahnede, bir sürpriz de seyircilerden geldi. Sevgilisine evlenme teklifi eden gence Mosso eşlik ederek çifte unutulmaz bir anı yaşattı.