Mekke ve Medine'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Türk okulları yeniden eğitim öğretim hayatına başlıyor.ANKARA (İGFA) - Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okulları, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatılmıştı.

Türkiye'nin diplomatik temasları ve Millî Eğitim Bakanlığının girişimleri ile Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren MEB'e bağlı Türk okullarının bir kısmı yeniden açılmış, Mekke ve Medine'deki okullar içinse görüşmeler sürmekteydi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki ülke makamlarının temasları sonucunda Mekke ve Medine'deki Türk okullarının 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılması kararı alındığı kaydedildi.

Okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmalar başlatıldı.