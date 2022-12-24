Lider Türkiye’nin İlk Bölümünde Asgari Ücret Tartışılıyor

Türkiye’nin ilk ve tek siyasi yarışma programı Lider Türkiye, 24 Aralık Cumartesi – 25 Aralık Pazar günü saat 21.00’de Siyasal İletişimci, Stratejist ve Araştırmacı Faruk Acar’ın sunumuyla Habertürk ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dörderli gruplarda 16 yarışmacının yarışacağı Lider Türkiye programında, son günlerin en merak edilen konusu asgari ücret oluyor.

Türkiye’de söz sahibi olmak isteyen, fikirlerine ve liderlik vasfına güvenen, yeni ve yıpranmamış yüzler ile halkı tanıştıracak olan Lider Türkiye; zamanın ruhunu yakalayan, bugünü takip eden, ezberlerin dışında yeni söz söyleyeni bulmak için yola çıkıyor.

Lider Türkiye’nin İlk Bölümü 24 Aralık Cumartesi Günü Yayınlanıyor

Siyasi düşüncelere ve politik beklentilere yeni bir soluk getirecek olan Lider Türkiye, 24-25 Aralık tarihlerinde 21.00’de yayınlanacak olan bölümlerinde son dönemin büyük tartışma konusu asgari ücret oluyor. Dörderli gruplar halinde 16 yarışmacının tez- anti tez oluşturarak yarışacağı programın sonuçları, zoom üzerinden gerçek zamanlı oy kullanacak halk jürisinin tercihleriyle belli olacak. Finalde hem ülkenin alternatif lider adayı belirlenecek hem de kazanan yarışmacı 500.000 TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.