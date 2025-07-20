İSTANBUL- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2003 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, Basın Şeref Kartı sahibi ve TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü İstanbul’da vefat etti.

Türkiye'de yaşayan en kıdemli gazeteci, yazar ve eski CHP Genel Başkanı, eski bakan ve milletvekili Altan Öymen, 93 yaşında çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Öymen'in 15 gün önce akciğer enfeksiyonu sebebiyle hastaneye yattığı, üç gündür solunum yetersizliği sebebiyle yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Öymen'in vefat haberini, tedavi gördüğü Şişli Florence Nightingale Hastanesi duyurdu. 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla başarılı bir operasyon geçirdiği ve taburcu olduğu bildirilen duyuruda Öymen'in 15 gün önce akciğer enfeksiyonu sebebiyle hastaneye tekrar yattığı bildirildi. Öymen'in üç gündür yoğun bakımda olduğu, enfeksiyonun hızla ilerlediği belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Mehmet Altan Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır.

Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38’de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Altan Öymen’in ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden Onur Kurulu Başkanımız, üyemiz Aslı Öymen’in babası gazeteci-yazar Altan Öymen’i, Altan abimizi kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Onu hiç unutmayacağız.”

CENAZE TÖRENİ 22 TEMMUZ 2025 SALI GÜNÜ YAPILACAK

Altan Öymen için 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devlet töreni düzenlenecek. Aynı gün öğleden sonra CHP Genel Merkezi'nde anma töreni yapılacak. Öymen'in cenaze namazı 22 Temmuz 2025 Salı günü ikindi namazının ardından Teşvikiye Camisi'nde kılınacak. Öymen'in cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

1932’de İstanbul’da doğdu. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Mesleğe 1950’de başladı. Ulus, Akşam, Cumhuriyet, Milliyet gazetelerinde muhabir, röportajcı, yönetici, yazar, başyazar daha sonra Tercüman'ın Ankara Temsilcisi olarak çalıştı Anka Ajansı’nı kurdu. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki radyo ve televizyonlara haber yayınları ve belgeseller hazırladı. Almanya’da basın ataşeliği yaptı.1961’deki Kurucu Meclis üyeliğinden başlayarak politikada da görevler aldı. Milletvekilliği, bakanlık, parti ve grup yöneticiliği yaptı. Politikadaki son görevi CHP genel başkanlığıydı. 2005-2016 yılları arasında Radikal Gazetesi’nde yazdı. Arsal Soley ve Sedat Örsel’le birlikte “2. Dünya Savaşı ve Türkiye” adlı belgesel ile 1990’da Sedat Simavi Radyo ve Televizyon Ödülünü, 2003’de de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü aldı. “Ve İhtilal” adlı eseri ile 2014 yılında Sedat Simavi Ödüllerinde Sosyal Bilimler dalında övgüye değer görüldü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde 2017-2019 yıllarında Meslek İlkeleri Komisyonu Başkanlığı ve 2019-2025 yılları arasında TGC Onur Kurulu Başkanlığı’nı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı. 2003 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı sahibi taşıyordu. İyi derecede Almanca ve Fransızca biliyordu. Altan Öymen’in yayınlanmış çok sayıda kitabı bulunuyor. Mobilya Dosyası, (Uğur Mumcu ile beraber) Bir Dönem Bir Çocuk, Değişim Yılları ve Öfkeli Yıllar... Umutlar ve İdamlar, Ve İhtilal, Kayıp Yaz bunlardan bazıları.