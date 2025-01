Bağcılar Belediye Meclisi, Abdullah Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı gösterilmesi sebebiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı için seçimini yaptı. Yasin Yıldız, 30 oy alarak Bağcılar Belediyesi’nin yeni belediye başkanı oldu.

Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Bağcılar Belediyesi Meclisi, belediye başkanı seçimi için Başkanvekili Sibel Betül Birer’in başkanlığında toplandı. Belediye Meclisi'nde yapılan gizli oylamada 30 oy alan AK Parti'nin adayı Yasin Yıldız, belediye Başkanı oldu.

Hizmet bayrağını yukarılara taşıyacağım

Teşekkür konuşması için alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan yeni başkan Yıldız, şunları söyledi: “Bağcılar gibi köklü bir ilçede, bu büyük sorumluluğu devralmanın heyecanı ve onuru içerisindeyim. Bugünden itibaren, ilçemizde yaşayan her bir kardeşimin huzur ve mutluluğunu esas alarak çalışacağımıza söz veriyorum. Enerjimizin her zerresini, ilçemizin refahını artırmak, sosyal hayatını güzelleştirmek ve her vatandaşımızın mutluluğunu dertlerinize ortak olacak ve sevinçlerinizi paylaşacağız. Bu vesileyle, son üç yılda Bağcılar’ımıza yaptığı değerli hizmetler ve hayata geçirdiği kıymetli projeler için Abdullah Özdemir başkanımıza teşekkür ediyorum. Onun bıraktığı hizmet bayrağını, bizzat kendisinin desteğiyle daha yukarılara taşımak için canla başla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu görevi şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bu sürecin her aşamasında yanımda olan partime, teşkilatıma, meclis üyelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bağcılar’ımızla kurduğumuz gönül köprüsünü daha da güçlendirerek, sizlerin güvenine layık olmak için çalışacağız. Ayrıca 20 yıla yakındır, gençlik kollarından itibaren birlikte görev yaptığım, Abdullah Başkanımız, Bağcılarımız için ortaya koyduğu vizyon, çalışma azmi ve gayretini; Ülkemizin incisi, Cumhurbaşkanımızın göz bebeği İstanbul’umuza hizmet için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevi vesilesiyle yeni bir hizmet yolculuğuna çıkıyor. Yolu ve yolumuz açık olsun.”



Bağcılar’ımıza birçok eser kazandırdık

Meclisteki oylamanın ardından Bağcılar Belediye Başkanlığı makamında görev teslim töreni yapıldı. Çok güzel bir devir teslim töreni yaptıklarını söyleyen Özdemir, “Görev yaptığımız 3 yıllık süreçte bize gecesiyle gündüzüyle destek olan yakın çalışma arkadaşlarımıza, belediyemizin tüm çalışanlarına, emekçi kardeşlerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum. Çünkü kardeşlik hukuku içerisinde çok güzel bir çalışma ortamında başarıyı sağlamış oldu. Bağcılar’ımıza birçok eser kazandırdık. Vaatlerimizin 8 ay içinde bir kısmını gerçekleştirdik. Bir kısmını da başlattık. İnşallah Yasin kardeşimiz vaatlerimizin hepsini gerçekleştirecek. Biz de İl

Başkanı olarak kardeşimizin ve Bağcılar’ın her daim yardımcısı olacağız” dedi.

“Halef selef değil kardeşiz”

Yıldız ise “İstanbul’un en büyük ilçelerinde birine belediye başkanlığı yapmak büyük bir sorumluluk. Abdullah Başkanımla 20 yıldır siyasi bir yürüyüşüm var. Birlikte yol arkadaşlığı yapıyoruz. 6 aydır yakın çalışma fırsatım oldu. Hayatımın en yoğun 6 ayını yaşadım ama en zevk aldığım 6 ay oldu. Başkanım çıtayı çok yükseğe bıraktı. İnşallah devraldığım bayrağı daha yukarılara taşıyacağıma inanıyorum. Bu konuda en büyük destekçimizin de Abdullah başkanımız olduğundan hiç şüphem yok. Onunla halef self değil kardeşiz. Biz bugün yol arkadaşlığı yapmadık. Bunun 20 yıl öncesi var. O tarihten bu yana hiç yarılmadık. İstanbul’a

da büyük hizmetleri olacağından hiç şüphem yok. Bu yol yürüyüşümüze hep birlikte devam edeceğiz” diye konuştu. Özdemir, tebrik edip yeni görevinde başarılar diledikten sonra mührü Yıldız’a teslim etti.



“Hatıran Yeter” şarkısıyla uğurlandı

Programın ardından Özdemir, belediye çalışanlarıyla vedalaştı. Belediye binasının girişindetoplanan çalışanlar, Özdemir’e sevgi gösterisinde bulundu. Özdemir ile Yıldız’ın başındanaşağı güller döküldü. Duygusal anların yaşandığı veda töreninde Özdemir, Ferdi Tayfur’un “Hatıran Yeter” şarkısı eşliğinde uğurlandı.

Görev teslimi ve veda törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, meclis üyeleri, birim müdürleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Yasin Yıldız Kimdir?

1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Gümüşhanelidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Yerel Yönetimler” alanında, Yüksek Lisans yaptı.

Yıldız, 2004 yılında AK Parti Bakırköy İlçe Gençlik Kolları’nda aktif siyasete başladı. 2007 - 2009 yılları arasında Bakırköy Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı yapan Yıldız, görev süresi boyunca gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereksinimlerine uygun bireyler

olarak yetişmesi için projeler geliştirdi ve hayata geçirdi. Yıldız daha sonra 2009 yılında, AK Parti’den İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Bahçelievler Belediyesi meclis üyesi seçildi. 2012-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 Yerel Seçimlerinden sonra Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Yıldız, kentsel dönüşümden sosyal alanlara kadar birçok önemli projeyi yürüttü.

Yıldız, 2021 yılında AK Parti İstanbul İl Kongresi’nde İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2024 Yerel Seçimlerinde de Bağcılar Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Yıldız, aynı dönemde Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Önceki dönem Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı olmasının ardından Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. Yıldız, evli ve 2 çocuk babasıdır.