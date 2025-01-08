MHP’den Zafer Partisi’ne geçen ve Zafer Partisi’ne ilk belediyesini kazandıran Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, ilçedeki Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismini kaldırıldığını, caddenin bir kısmına Sinan Ateş bir kısmına da Nihal Atsız ismi verildiğini duyurdu.

Burdur'un Tefenni ilçesinde, Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi değiştirildi.

Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, caddenin bir kısmını Hüseyin Nihal Atsız Caddesi, diğer bölümü ise Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildiğini açıkladı.

AKP'Lİ ÜYELER REDOYU KULLANDI

BAHÇELİ'NİN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ, SİNAN ATEŞ VE NİHAL ATSIZ ADI VERİLDİ

Tefenni Belediye Meclisi'nin 3 Ocak 2025 tarihli oturumunda verilen kararlar, 7 evet, 3 ret oyu ile yürürlülüğe girdi.

Hilal Evleri ile Alparslan Türkeş Caddesi arasındaki bölüme Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş Caddesi ile Atatürk Caddesi arasına ise Sinan Ateş Caddesi ismi verildi.

Gerçekleşen oylamada Zafer Partili Belediye Başkanı ve 5 meclis üyesi, 1 İyi Partili meclis üyesi evet oyu kullanırken, 3 AKP’li meclis üyesi ret oyu verdi.