Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, geçen yıl lise öğrencilerinin kullanımına sunulan yapay zekâ destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ'nin kapsamı genişletilerek, ortaokul öğrencilerinin de erişimine açıldı.ANKARA (İGFA) - MEBİ, platformdan ortaokul öğrencilerinin de yararlanması için 5, 6 ve 8'inci sınıfların kullanımına açıldı. Bu kapsamda MEBİ, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde zenginleştirildi.

Buna göre yeni müfredatın uygulandığı 5 ve 6'ncı sınıf düzeylerinde MEBİ'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerine yönelik olarak, "Hazır bulunuşluk Soruları", "Konu Anlatım Videoları", "Beceri Temelli Etkileşimler", "Etkinliklerle Öğren", "Bağlam Temelli Sorular" ve "Oynayarak Öğren" içerikleri hazırlandı.

Ortaokul son sınıf düzeyinde ise platformda dinn kültürü ve ahlak bilgisi, Türkçe, matematik, fen bilimleri, İngilizce ile T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerine yönelik olarak "Hazırbulunuşluk/Hazırlık Testleri", "Çıkmış Sorular", "Değerlendirme Testleri", "Soru Çözüm Videoları", "Konu Anlatım Videoları", "Konu Özetleri, Deneme ve Tarama Sınavları" bölümleri yer aldı.

Öğrenme süreçlerinin tamamen kişiselleştirilebildiği MEBİ'de ortaokul öğrencilerine yönelik içerikler de oluşturuldu. İlk etapta MEBİ'de 5'inci sınıf için 43 konu anlatım videosu, 106 etkileşimli içerik, 189 hazır bulunuşluk sorusu, 579 değerlendirme sorusu, 165 etkinlik, 43 oyunlaştırılmış içerik ve 156 bağlam temelli soru yer aldı.

Mezun öğrencilerin de kullanabildiği bireysel öğrenme platformuna, "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişilebiliyor.