Millî Eğitim Bakanlığınca geliştirilen Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru eğitim ve meslek tercihi yapabilmelerine imkân sağlayacak. Envanterler, ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanacak.ANKARA (İGFA) - !Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini tanıyarak doğru eğitim ve meslek seçimine yönlendirmek amacıyla “Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri”ni geliştirdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul ve lise öğrencilerine dijital ortamda uygulanacak envanterler, rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlarca değerlendirilerek mesleki yönlendirme ve yerleştirme hizmeti sunacak.

MEB’in yeni uygulaması, öğrencilerin liseye geçiş ve program tercihlerinde bilinçli kararlar almasını, dijital yeterliklerini artırmasını ve mesleklere olumlu tutum geliştirmesini hedefledi.

“Mesleki İlgi Envanteri” ile bilim, doğa, sanat, spor, sağlık, teknoloji, veri bilimi gibi geniş alanlarda öğrencilerin ilgileri ölçülürken, “Mesleki Beceri Envanteri” ise 53 alan ve 114 dala yönelik beceri profillerini belirleyerek, ortaokul öğrencilerini liseye, lise öğrencilerini ise yükseköğretime veya meslek dallarına yönlendirecek.

Envanterler, internet sitesi üzerinden yanıtlanacak ve rehberlik hizmetlerinde kullanılarak öğrenciler, öğretmenler ve veliler için yol gösterici olacak.