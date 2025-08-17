"Özel Proje Uygulayan Okullar Kılavuzu", "Millî Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği" doğrultusunda yayımlandı. Kılavuz, ortaöğretim kurumlarının özel proje okulu kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esasları içeriyor.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan kılavuz; ilk kez proje okulu başvurusunda bulunacak okullar ile mevcut proje okullarının proje faaliyetlerini nasıl yürüteceği ve izleme değerlendirme süreçlerinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda kapsamlı bir yol haritası sunarken okul gelişim projeleri ve okul özel projeleri kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin kriterleri ayrıntılı olarak açıklandı.

Kılavuza göre, bir eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlerinden en az birini sağlaması gerektiği belirtildi.

Okullar, proje tekliflerini 4 yıl uygulanacak şekilde planlayabiliyor.

Her ilde ilgili genel müdürlüklere bağlı okul sayısının yüzde 1'ini geçmeyecek şekilde sadece okul gelişim projesi uygulayacak okullardan proje okulu teklifleri, ilgili millî eğitim müdürlüklerince yapılacak. Bu okulların okul gelişim planı doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlarının yerel ve merkezî imkânlarla desteklenmesi de sağlanacak.

Kılavuzda okul müdürlüklerinin, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin, ilgili genel müdürlüklerin görev ve sorumlulukları da net biçimde tanımlanıyor.

Başvuruların kabulünden değerlendirme ölçütlerine, proje izleme formlarından eylem planı örneklerine tüm süreç takvimi, ayrıntılı olarak kılavuzda yer alıyor.

Takvime göre, 6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında il proje okulu değerlendirme komisyonu ve il proje okulu teklif komisyonu kurulacak.