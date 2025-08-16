Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 16. dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 113 öğrenci mezun oldu.KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Sinan Topçuoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Sezer Demirbuğa, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, mezuniyetin hem öğrenciler hem de aileler için gurur verici bir gün olduğunu belirterek, “Çocuklarınızı sevgi, şefkat ve fedakârlıkla bugünlere getirdiniz. Bu yolculukta en büyük destek sizlerin desteğiydi. Bu gurur tablosunun gerçek mimarı sizlersiniz.” dedi.

Prof. Dr. Kırpık, öğrencilere de seslenerek, “Bugün zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamladınız. Artık insan sağlığına hizmet edeceksiniz. Bilgiyi ve ahlakı rehber edineceğinizden eminiz. Yolunuz açık olsun.” ifadelerini kullandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Sinan Topçuoğlu ise konuşmasında, fakültenin hem fiziki hem de eğitim kalitesi açısından Türkiye’nin önde gelen diş hekimliği fakültelerinden biri olduğunu vurguladı. Yakında tamamlanacak ek bina ile Türkiye’nin en büyük diş hekimliği fakültesi olacaklarını belirten Prof. Dr. Topçuoğlu, “Binaların büyümesi kadar bu binalarda hizmet verecek hekimlerin donanımı da önemlidir. Biz bu anlamda çok şanslıyız. Seçkin ve çalışkan akademik kadromuz öğrencilerimize her zaman destek oldu.” dedi.

Öğrencilere mesleki etik konusunda tavsiyelerde bulunan Topçuoğlu, “Hastalarınıza zarar vermeme ilkesini her zaman ön planda tutun. Bilgilerinizi güncel tutun, teknolojik gelişmelere uyum sağlayın. Mesleğimizin insani yönünü unutmadan şefkat ve empatiyle hizmet edin.” diye konuştu.

Tören, Prof. Dr. Kerem Kılıç’ın mezun öğrencilere Diş Hekimliği yemini ettirmesi, diploma ile plaket takdimi ve öğrencilerin hep birlikte kepleri havaya fırlatması ile son buldu.