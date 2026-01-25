Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı ulusal gazeteler, internet siteleri ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi' haberleri, yorumları ve paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - MEB'den yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Bazı ulusal gazeteler, internet siteleri ve çeşitli sosyal medya mecralarında yer alan 'Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi' ile ilgili haber, yorum ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızca özel program uygulayan okullara (proje okulları, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri vb.) öğrenci seçimi, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde merkezi sınav puanı (LGS) ile yapılmaktadır. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.Kamuoyunu yanlış bilgilendiren, manipülatif ve dezenformasyon içeren bu tür haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.'

Açıklamada, Bakanlığın öğrenci yerleştirme süreçlerinin şeffaf ve eşitlik ilkesi doğrultusunda yürütüldüğü vurgulanarak, vatandaşların resmi MEB duyuruları ve e-Okul sistemi dışındaki kaynaklara itibar etmemesi istendi.